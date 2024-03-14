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У Дніпрі під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили фрагменти тіл двох людей
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У Дніпрі під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили фрагменти тіл двох людей

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пожежа, Дніпро
Пожежа у Новокодацькому районі Дніпра. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч на 14 березня надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на провулку Мармуровий Новокодацького району Дніпра. На місці події виявили фрагменти тіл двох людей.

Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

На місці події надзвичайники встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на території приватного домоволодіння. Горіли дах, перекриття та домашні речі на площі 80 квадратних них метрів. Займання ліквідували впродовж години.

Під час ліквідацій пожежі рятувальники виявили фрагменти двох людей (дані та стать встановлюються).

До місця виклику залучили 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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