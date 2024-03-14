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Поїхав на збори у Туреччині й не повернувся: тренер одеського ФК "Чорноморець" залишився за кордоном
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Поїхав на збори у Туреччині й не повернувся: тренер одеського ФК "Чорноморець" залишився за кордоном

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Тренер одеського футбольного клубу "Чорноморець" Ігор Касьяненко не повернувся в Україну після зборів у Туреччині.

Про це 14 березня повідомили у ФК "Чорноморець".

За їхніми даними, Ігор не зʼявився в аеропорту міста Анталья, коли команда відлітала в аеропорт міста Кишинів. Квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення його не виявилося.

Міністерство молоді і спорту України про цей випадок проінформували. Керівництво ФК "Чорноморець" засудило дії колишнього колеги та ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії.

"Той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди (Касьяненко прийшов в "Чорноморець" на початку 2022 року) не має права залишатися у футболі. Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, мають знати про його хист до зради", — йдеться у повідомленні.

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