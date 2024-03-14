У місті Кременчук Полтавської області протягом семи місяців ремонтуватимуть Крюківський міст. Через це закриватимуть пішохідні тротуари.

Пішохідні тротуари на Крюківському мосту у Кременчуці цілодобово закриватимуть через ремонт. Із 25 до 30 жовтня 2024-го року на мосту планують поточний ремонт консольних ділянок плити автопроїзду естакадної частини. Про це йдеться у повідомленні на сайті Кременчуцької міської ради з посиланням на Виробничий підрозділ "Кременчуцька дистанція колії".

Першим планується ремонт консольної частини в зоні тротуару для руху пішоходів із боку Крюківського району міста.

Що відомо про будівництво нового мосту у Кременчуці

Крюківський міст у Кременчуці сполучає дві частини міста через річку Дніпро. Через нього пролягають дві траси національного значення. Поруч із ним восени 2021-го року почали будувати новий.

2022-го на роботи спрямували 700 мільйонів гривень із державного бюджету.

Із початком повномасштабної війни роботи призупиняли.

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