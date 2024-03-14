"Пішов на штурм ТЦК": історія добровольця Олександра з Рівненщини

Боєць розвідувального батальйону Олександр до 24 лютого 2022 року був слюсарем-ремонтником. На другий день з початку повномасштабного вторгнення РФ він пішов до Рівненського ТЦК СП, аби добровільно долучитися до лав Збройних сил.

Про Олександра розповіли у Facebook Рівненського обласного Ртериторіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному 14 березня, у День українського добровольця.

У дописі зазначили, що чоловік "зранку 25 лютого пішов на штурм територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

"Народу було стільки, що й не проштовхнутися. Вистоявши півдня, не домігся результату. Пообіді вирішив спробувати ще раз", — цитує пресслужба ТЦК Олександра.

Ввечері того ж дня його мобілізували. Олександру було 22 роки.

"До бойової частини чомусь не направили. Певно, через мій вік. Так почалася моя служба в Рівненському обласному ТЦК СП. Добре прислужилося мені вміння водити автомобільний транспорт. Неодноразово з початку повномасштабного вторгнення здійснював рейди до підрозділів, що виконували бойові завдання на лінії вогню. От саме тоді й закралося бажання йти служити до бойової частини. Звісно ж, виконувати завдання в ТЦК СП теж важливо. Адже формувати підрозділи та займатися укомплектуванням наших Збройних Сил – робота ще та, я вам скажу", — розповів Олександр.

Тепер вже 24-річний чоловік став двічі татом й виконує завдання у складі бойового підрозділу – розвідувального батальйону, що виконує завдання на Запоріжжі.

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