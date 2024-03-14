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Завдали шкоди на 630 млн грн: у Бородянській громаді роками незаконно вивозили сміття на землю комунальної власності
ЕКОЛОГІЯдовкілляПриродаРегіони

Завдали шкоди на 630 млн грн: у Бородянській громаді роками незаконно вивозили сміття на землю комунальної власності

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У Бородянській громаді роками незаконно утизували сміття, шкода довкіллю на 630 млн грн
Сміттєзвалище поблизу Бородянки, Київська область, березень 2024 р. Фото: Державна аудиторська служба України

Через незаконну утилізацію відходів на сміттєзвалищі поблизу Бородянки на Київщині землям громади завдано шкоду майже на 630 млн грн. Сміття роками утилізували на полігоні, який до цього не пристосований, через що у ґрунт потрапили шкідливі речовини.

Про це інформує Державна аудиторська служба.

Порушення виявили аудитори Північного офісу Держаудитслужби під час перевірки спільно з екологами.

Як з'ясувалося, сміття з Бородянки та інших навколишніх населених пунктів роками утилізували на полігоні біля с. Нове Залісся. Нині звалище займає територію у понад 13 га. Збитки від засмічення земель комунальної власності оцінили у майже 630 мільйонів гривень.

Завдали шкоди на 630 млн грн: у Бородянській громаді роками незаконно вивозили сміття на землю комунальної власності
У Бородянській громаді роками незаконно вивозили сміття на землю комунальної власності. Фото: Державна аудиторська служба України

Перевірка встановила, що вся ця земля використовувалась як звалище незаконно. Вантажівки, які звозили побутові відходи, не належать місцевому комунальному підприємству "Благоустрій-Бородянка".

"Тобто зловмисники роками утилізували відходи, не маючи дозвільних документів для господарської діяльності. Так вони одержали понад 4,6 млн грн неправомірного доходу", — йдеться у висновках аудиторів.
Завдали шкоди на 630 млн грн: у Бородянській громаді роками незаконно вивозили сміття на землю комунальної власності
Сміттєзвалище в Бородянській громаді, Київська область, березень 2024 р. Фото: Державна аудиторська служба України

За результатами огляду земельної ділянки, фахівці склали відповідний Акт обстеження. Також зафіксували шкоду, заподіяну природному середовищу: перевищення показників вмісту амонію, хлоридів і нітратів.

По завершенню перевірки всі матеріали передадуть до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності.

Що відомо про сміттєзвалища на Київщині

У 2023 році Державна екологічна інспекція Столичного округу виявила найбільше несанкціоноване сміттєзвалище Київщини. Воно розташоване поблизу Яготина в Бориспільському районі.

Також виявили кілька несанкціонованих сміттєзвалищ поблизу Гостомеля та села Озера. А в самому Гостомелі — звалище з використаних автомобільних покришок.

У Бучі на Київщині поліція оштрафувала кількох місцевих жителів за засмічення довкілля. Вони погодилися за гроші вивезти сміття від клієнта, але скидали відходи у лісосмузі за містом.

Водночас Ірпінь втілює пілотний проєкт екологічної переробки будівельного сміття у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA.

Загалом на Київщині планують запустити три лінії переробки будівельних відходів, які накопичуються в області через руйнування внаслідок російської агресії.

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