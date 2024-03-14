У Бучанській громаді організовують безкоштовну психологічну підтримку

У Бучанській громаді на Київщині проведуть декілька безкоштовних заходів для психологічної підтримки населення.

По це повідомляє Бучанська міська рада.

14 березня в Бучі організують психоедукаційну зустріч для підлітків 13-17 років. Вона відбуватиметься у форматі запитань та відповідей. Початок о 16:00 за адресою: вулиця Енергетиків, 19.

Вже 15 березня о 15:00 там розповідатимуть про те, як спілкуватись з військовими і ветеранами. Також обговорять особливості взаємодії з ними для цивільних.

16 березня о 12:00 в Будинку культури Гаврилівки організують першу психологічну допомогу, для переселенців, сімей військових, та людей, які пережили окупацію.

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