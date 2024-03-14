Полеглому оборонцеві з Вінниччини Сергію Лівандовському просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію на сайті президента створила донька Катерина Лівандовська.

З початку повномасштабного вторгнення Сергій пішов до військкомату та став на облік, а 27.10.2022 року був мобілізований та приєднаний до лав ЗСУ. Спочатку проходив підготовку у частині А3211, а 31.12.2022 року переведений у частину А4053. Боронив кордони Сумської, Донецької та Харківської областей.

Чоловік — стрілець-помічник гранатометника 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 3 механізованого батальйону військової частини А 4053. Загинув 21 вересня 2023 року неподалік н.п. Лиман Перший Куп'янського району Харківської області під час виконання бойового завдання.