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Донька загиблого оборонця з Вінниччини просить присвоїти йому звання Героя України
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Донька загиблого оборонця з Вінниччини просить присвоїти йому звання Героя України

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Донька загиблого оборонця з Вінниччини просить присвоїти йому звання Героя України
. Фото: Катерина Лівандовська

Полеглому оборонцеві з Вінниччини Сергію Лівандовському просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію на сайті президента створила донька Катерина Лівандовська.

З початку повномасштабного вторгнення Сергій пішов до військкомату та став на облік, а 27.10.2022 року був мобілізований та приєднаний до лав ЗСУ. Спочатку проходив підготовку у частині А3211, а 31.12.2022 року переведений у частину А4053. Боронив кордони Сумської, Донецької та Харківської областей.

Чоловік — стрілець-помічник гранатометника 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 3 механізованого батальйону військової частини А 4053. Загинув 21 вересня 2023 року неподалік н.п. Лиман Перший Куп'янського району Харківської області під час виконання бойового завдання.

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