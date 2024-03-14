НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Були села, де живих людей практично не лишилося". Історія військовослужбовця Сергія з позивним "Гога"
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУЛЮДИІСТОРІЯРегіони

"Були села, де живих людей практично не лишилося". Історія військовослужбовця Сергія з позивним "Гога"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Були села, де живих людей практично не лишилося&quot;. Історія військовослужбовця Сергія з позивним &quot;Гога&quot;
Військовий Сергій з позивним "Гога". Фото: Закарпатський ОТЦК та СП

Сергій з позивним "Гога" — військовослужбовець ЗСУ, який зараз служить в Мукачівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Чоловік родом з Мукачева. У цивільному житті працював залізничником.

Після повномасштабного вторгнення Сергій вступив до лав ЗСУ та потрапив у 65-ту окрему механізовану бригаду, де вивчився на командира бойової машини.

Як зазначають у Закарпатському ОТЦК та СП, спочатку військовий служив під білоруським кордоном. Далі — на Запорізькому напрямку поблизу міста Гуляйполя.

"Вразили руйнування, які несе цей "руський мир". Були села, де живих людей практично не лишилося. Загибла худоба, безліч мух, безпритульні собаки й коти. Багато руйнувань. Мирні села, люди собі жили, і тут пришли вони", — розповів Сергій.

На Запорізькому напрямку "Гога" отримав перше осколкове поранення під час мінометного обстрілу. Потім, влітку 2023 року, бригада перемістилася на інший напрямок, де чоловік порвав зв’язки колінного суглоба.

"Що мене вражає подекуди в рідному тихому Мукачеві, так це відношення людей до військових. Воно якось змінилося порівняно з тим, яке воно було у 2022 році. Одні чомусь бояться військових, інші — не розуміють. Зі мною служили хлопці й багатодітні, й 58-річні, й ті, у яких були інші законні підстави не піти в армію, але вони стали на захист України. А тут інколи здається, що частина людей хоче залишатися у своєму комфортному середовищі, а про те що відбувається там не хочуть думати. І це дуже болить. Хлопці у тих важких умовах, у болоті, під російським вогнем боронять країну і нас тут. Їм потрібна заміна. Їм потрібно відпочити. А тут не всі це розуміють. І це мене вражає і болить", — розповів "Гога".
"Були села, де живих людей практично не лишилося". Історія військовослужбовця Сергія з позивним "Гога"
Військовослужбовець Сергія з позивним "Гога". Фото: Закарпатський ОТЦК та СП

Військовослужбовець каже: всім страшно, але треба розуміти й тих хлопців, які на передовій, бо їм теж страшно, але вони воюють.

"Перед переходом з однієї позиції на іншу завжди питав хлопців: "Хто зі мною? Будемо разом займати позиції". Брав із собою тільки тих, хто хотів. Одні пішли — інші побачили й наступного разу теж пішли. Одного разу хлопець з іншого підрозділу питає: "А в разі нападу куди відступати будемо?". Відповідаю: "Відступати не будемо! Ми окопані добре. А відступ — це гарантована смерть. Будемо битися". Наголошував хлопцям, що зі страхом постійно потрібно боротися. І коли до нас на позицію зайшла російська штурмова група, ніхто з нас не відступив. Ми були готові. Був окопний бій. Ми їх вибили. У нас тільки одне поранення, а росіяни змушені були відступити. А ми втримали позиції", — поділився Сергій.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Атака &quot;шахедів&quot; на Хмельниччину 14 березня: що відомо
Атака "шахедів" на Хмельниччину 14 березня: що відомо
На початок