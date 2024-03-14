У Звягельській міській раді розробили дорожню карту ветерана, аби зорієнтувати учасників бойових дій, куди звертатися після звільнення чи демобілізації для отримання передбачених чинним законодавством пільг, медичних, соціальних послуг, працевлаштування.

Про це Суспільному розповіла начальниця управління соціального захисту населення Звягельської міської ради Лілія Хрущ.

За її словами, розробку дорожньої карти ініціював відділ по роботі з ветеранами управління соцзахисту населення Звягельської міської ради. Її створили на запит самих ветеранів.

"Відділ по роботі з ветеранами працює з листопада 2023 року. З початком повномасштабного вторгнення кількість учасників бойових дій та ветеранів збільшується. У них нерідко виникає чимало запитань стосовно звернень, тому вирішили все докупи позбирати, аби їм було зручно. Відпрацювали з усіма відділами. Відправляли запити у різні установи, аби отримати або відкоригувати контактну інформацію. Потім це все узагальнили. У подальшому плануємо цю карту удосконалювати", — розповіла Лілія Хрущ.

Лілія Хрущ. Фото: Лілія Хрущ/Facebook

Друкована дорожня карта нині розповсюджується у Звягельському регіональному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, закладах охорони здоров'я, соціального захисту населення громади та старостинських округах. Про це повідомив Ветеранський простір Звягеля.

В карті зібрано контактні дані установ, до яких варто звертатися, зокрема, для:

оформлення пільг, посвідчень людей із інвалідністю внаслідок війни, забезпечення допоміжними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами;

оформлення пенсійних виплат;

соціальної підтримки та супроводу сімей у складних життєвих обставинах;

вирішення питань освіти в громаді;

медичного обслуговування та реабілітації, стоматологічної допомоги;

отримання гуманітарної допомоги;

безоплатної правничої (правової) допомоги;

консультацій щодо квартирного обліку та житлових питань;

земельних питань;

допомоги у пошуках роботи, професійному навчанні, отриманні грантів та ваучерів.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube