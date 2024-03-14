Головні новини Рівного та області 14 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 14 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
День знань про метеликів. На Рівненщині зафіксували понад 500 їхніх видів
На Рівненщині налічують понад пів тисячі видів денних та нічних метеликів. Є серед них і представники рідкісних видів, занесених до Червоної книги України.
Про у День знань про метеликів, що припадає на 14 березня, Суспільному розповів старший співробітник науково-дослідного відділу Нобельского національного природного парку Іван Зубкович.
За його даними на Рівненщині налічують приблизно 500-600 видів метеликів, 233 з яких — денні.
"Станом на сьогодні на території Нобельського нацпарку, шляхом польових досліджень, підтвердили присутність близько 70, з них — чотири види занесені до Червоної книги. Це ведмедиця велика, ведмедиця-господиня, мнемозина і райдужниця або мінливець великий. Також у нас зустрічаються такі рідкісні види, як махаон і подалірій", — зазначив Іван Зубкович.
Він зауважив, що у 2021 році фахівці викреслили зі списку Червоної книги України махаона і подалірій. Останнього — вважають найбільшим метеликом в області.
"Минулого року його зафіксували у селі Нобель, сфотографували місцеві жителі й надали нам його фото. Ми підтвердили його присутність на нашій території", — додав науковець.
Роль метеликів у екосистемі
У Facebook Нобельського національного природного парку 14 березня зазначили, що метелики — це лускокрилі комахи, для яких характерна наявність на крилах густого шару хітинових лусочок. Представники цього ряду поширені на всіх континентах, крім Антарктиди.
"Всі метелики дуже мало живуть і кожен метелик має чотири стадії розвитку: яйце, личинка, лялечка та імаго. Метелики є другими в списку запилювачів у природі, після бджіл. Їх функція для природи цінна і важлива", — пояснив Іван Зубкович.
У дописі також зазначили, що метелики та їхні гусениці є їжею для багатьох птахів, ящірок та інших комахоїдних тварин. Вони одержують потрібні поживні речовини від комах, що допомагає їм виживати та розмножуватися. Таким чином, метелики відіграють важливу роль у харчовому ланцюгу та підтримують баланс у природі.
"Метелики є індикаторами стану навколишнього середовища. Вони чутливі до змін і можуть бути хорошими показниками якості екосистеми. Якщо чисельність лускокрилих скорочується або вони зникають, це може бути ознакою порушення балансу в екосистемі та погіршення її стану", — повідомили в нацпарку.
На сесії Рівнеради не проголосували за продаж "Рівнеазоту" 13 га землі біля "Хіміка"
Депутати Рівненської міськради не проголосували за продаж земельної ділянки біля Палацу культури і спорту "Хімік". Проти був 21 депутат із 34 присутніх.
Це питання розглядали на сесії Рівнеради 14 березня.
Йдеться про земельну ділянку між вулицями Віталія Магеля, Кулика і Гудачика, Князя Острозького і Гурія Бухала, яка перебуває в користуванні Приватного акціонерного товариства "Рівнеазот". За неї підприємство сплачує приблизно мільйон гривень на рік податку.
Про те, що ПрАТ "Рівнеазот" має намір купити 13 гектарів міської землі, 23 січня повідомила у Facebook депутатка Рівнеради Галина Гульчинська.
"Рівнеазот" звернувся до міської ради з проханням продати йому землю, але профільна комісія відмовилася надавати підприємству право викупу.
На сесії це питання голосували двічі, бо до результатів першого — депутатка Світлана Марчук висловила недовіру.
Вдруге — рішення про продаж землі "Рівнеазоту" не підтримав ніхто з міських обранців. 21 проголосував проти, 11 — утрималися, двоє — не голосували.
Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян прокоментував рішення депутатів так:
"Навіть деякі депутати десь випадково натиснули, то захотіли повернутись до голосування. Таким чином хочемо донести думку, що ми ціленаправлено хочемо зробити так, щоб допомогти громаді, а не позбавляти наше місто".
У проєкті рішення, яке не підтримали на сесії Рівнеради зазначено, що "Рівнеазот" хоче викупити 13 гектарів землі несільськогосподарського призначення для облаштування об'єктів культурно-просвітницького та спортивного призначення.
День українського добровольця: історія кіборга Федора Мисюри з Рівненщини, який воює з 2014 року
Федір Мисюра з Рівненщини пішов добровольцем на російсько-українську війну у 2014 році. У складі 80-ї аеромобільної бригади він став на захист донецького аеропорту. В боях чоловік отримав поранення, його визнали непридатним до військової служби. Боєць повернувся на посаду начальника обласного департаменту інфраструктури. З початку повномасштабної війни він знову став на захист України.
До Дня українського добровольця, який відзначають 14 березня, Федір Мисюра розповів у ефірі "Суспільне. Студія" про свій військовий досвід.
Пам’яті Богдана Семенчука: у Березному на Рівненщині організували футбольний турнір на честь загиблого воїна
У Березному на Рівненщині батьки загиблого воїна Богдана Семенчука організували дитячий турнір із футзалу у роковини загибелі сина. Він відбувся 13-14 березня. Зі слів матері бійця Алли Семенчук, так вони хочуть вшанувати його пам‘ять.
Задонатив на ЗСУ: суд відпустив з-під варти екскерівника районного ТЦК на Рівненщині
Апеляційний суд змінив запобіжний захід для екскерівника Рівненського районного ТЦК Віталія Козачука на цілодобовий домашній арешт. Екскерівника обласного ТЦК Сергія Луцюка залишили під вартою. Обох викрило ДБР наприкінці липня на побитті військового і знущанні над ним.
Про це 14 березня повідомила речниця апеляційного суду Олена Кузьменко. З її слів, чергову апеляцію розглядали 14 березня. Захисник обвинувачених подав скаргу на ухвалу місцевого суду і вимагав замість взяття під варту обрати цілодобовий домашній арешт. Адвокат апелював до того, що зникли ризики, які існували на стадії досудового розслідування, скерування обвинувальних актів до суду, а також, що Віталій Козачук перерахував гроші на потреби ЗСУ. На попередньому засіданні, що відбулося 7 лютого, адвокат під час розгляду апеляції зазначав, що у його клієнта в СІЗО погіршився стан здоров'я й він потребує якісного обстеження. Однак тоді суд залишив обвинуваченого під вартою. Прокурор виступив проти задоволення апеляції та наполягав залишити підозрюваних до вироку суду під вартою, оскільки ризики, що стали підставою обрання запобіжного заходу не зникли. Він зауважив, що колишніх керівників обласного і районного ТЦК та СП підозрюють у вчиненні тяжких й особливо тяжких злочинів. Перебуваючи на свободі, вони зможуть незаконно впливати на потерпілого, свідків чи інших учасників кримінального провадження, а також перешкоджати розслідуванню шляхом знищення, приховування чи спотворення доказів, важливих для прийняття об’єктивного й справедливого рішення, а також продовжити свою злочинну діяльність. Рішення суду
Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу захисника щодо екскерівника обласного ТЦК Сергія Луцюка та залишив без змін рішення суду першої інстанції — тримання під вартою на 60 діб, без визначення застави. Щодо екскерівника районного ТЦК СП Віталія Козачука, суд обрав іншу позицію та частково задовольнив апеляцію захисту. Також обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю та виконанням низки процесуальних обов’язків. У чому підозрюють військових комісарів
У липні 2023 року ДБР викрили керівників Рівненського обласного та районного терцентрів комплектування та соціальної підтримки. Полковник і підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин планує доповісти про їхні порушення під час служби. Натомість керівники військкоматів вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Побиття битою знімали на відео, змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення, повідомляли в ДБР. У керівника районного ТЦК та СП вилучили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин, повідомили у пресслужбі. Районного комісара затримали, йому оголосили підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Керівнику обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наприкінці жовтня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екскерівнику Рівненського обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки через незадекларовані статки на понад 46 мільйонів гривень. За даними слідства, частина нерухомості оформлена на його тітку. "Він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель". Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного "котеджного містечка" площею майже 500 кв. м. Дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби", — йдеться у повідомленні. За даними ДБР, ця нерухомість за документами належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі. Серед майна, яке належить посадовцю — три квартири загальною площею майже 200 кв. м в Івано-Франківську та два гаражних приміщення. "На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування. Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб", — інформувала пресслужба ДБР.
Машина була у річці: на Рівненщині з води дістали тіло чоловіка
На Рівненщині в річці Случ виявили автомобіль із тілом 37-річного чоловіка в салоні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті.
13 березня жителі села Бережки виявили затоплений автомобіль ВАЗ-2110. На місце події приїхали рятувальники та слідчі. Автомобіль підняли з води за допомогою спецтехніки.
"У салоні на водійському сидінні виявили тіло 37-річного місцевого жителя. Востаннє його бачили в селі напередодні ввечері. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок утоплення", — повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.
Відео Губківського замку відзняте з дрона, перемогло у конкурсі "Вікі любить пам'ятки"
Відео руїн Губківського замку на Рівненщині визнали переможцем конкурсу “Вікі любить пам’ятки”. Цей ролик відзняв Олексій Бухало квадрокоптером у травні 2023 року. Його робота отримала перше місце у спеціальній номінації "Відео".
"Це було у 2023 році і я вирішив подати одну зі своїх відеоробіт, тому що дуже люблю літати дроном. До повномасштабного вторгнення щодня в Рівному літав, практикувався, щоб навчитися такій майстерній зйомці з дрону. У травні, отримавши дозвіл від СБУ та поліції, поїхав у Губків і зняв цю пам'ятку. Пощастило, що тоді була дуже гарна погода і, наскільки я пам'ятаю, це були другі вихідні травня”, — зазначив Олексій Бухало.
Чоловік також додав, що другий рік поспіль його відео перемагає у цьому конкурсі. У 2022 році перше місце отримав ролик зі Свято-Миколаївським жіночим монастирем в Городку та Успенською лаврою в Почаєві; друге — про костел Святого Лаврентія в Тайкурах.
У Рівному попрощалися з військовими Олександром Черемхою та Сергієм Чорнобаєм
На майдані Незалежності у Рівному 14 березня попрощалися із двома бійцями — 48-річним Олександром Черемхою та 36-річним Сергієм Чорнобаєм. Чоловіки загинули на сході.
Публічно заперечувала збройну агресію РФ: у Рівному засудили жінку за колабораційну діяльність
Рівненський міський суд засудив жінку за колабораційну діяльність. Вона публічно заперечувала факти агресії РФ проти України серед колег.
Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду від 12 березня.
Уродженку Житомирщини обвинувачували в тому, що в квітні 2022 року вона працювала у Рівному в приватній фірмі та публічно заперечувала колегам окремі факти здійснення збройної агресії РФ проти України.
"Зокрема, заперечувала нанесення ракетних ударів збройними силами Російської Федерації по цивільних об`єктах українських міст, а також здійснювала наступні висловлювання: «Росія на територію України не вторгалась», «розстріл мирного населення військовослужбовцями РФ — це фейк, зроблений спецслужбами», таким чином публічно заперечувала окремі факти здійснення збройної агресії РФ проти України", — зазначили у вироку суду.
Її дії кваліфікували як колабораційну діяльність. А саме — публічні заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України. За це передбачене позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років.
Обвинувачена у суді свою вину визнала, розкаялася та сприяла розкриттю кримінального проступку. Суд врахував це як пом’якшувальну обставину, визнав жінку винною та на десять років позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Також за нею залишили право на апеляцію.
"Пішов на штурм ТЦК": історія добровольця Олександра з Рівненщини
Боєць розвідувального батальйону Олександр до 24 лютого 2022 року був слюсарем-ремонтником. На другий день з початку повномасштабного вторгнення РФ він пішов до Рівненського ТЦК СП, аби добровільно долучитися до лав Збройних сил.
Про Олександра розповіли у Facebook Рівненського обласного Ртериторіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному 14 березня, у День українського добровольця.
У дописі зазначили, що чоловік "зранку 25 лютого пішов на штурм територіального центру комплектування та соціальної підтримки".
"Народу було стільки, що й не проштовхнутися. Вистоявши півдня, не домігся результату. Пообіді вирішив спробувати ще раз", — цитує пресслужба ТЦК Олександра.
Ввечері того ж дня його мобілізували. Олександру було 22 роки.
"До бойової частини чомусь не направили. Певно, через мій вік. Так почалася моя служба в Рівненському обласному ТЦК СП. Добре прислужилося мені вміння водити автомобільний транспорт. Неодноразово з початку повномасштабного вторгнення здійснював рейди до підрозділів, що виконували бойові завдання на лінії вогню. От саме тоді й закралося бажання йти служити до бойової частини. Звісно ж, виконувати завдання в ТЦК СП теж важливо. Адже формувати підрозділи та займатися укомплектуванням наших Збройних Сил – робота ще та, я вам скажу", — розповів Олександр.
Тепер вже 24-річний чоловік став двічі татом й виконує завдання у складі бойового підрозділу – розвідувального батальйону, що виконує завдання на Запоріжжі.
Прогноз погоди на 15 березня
За даними обласного центру з гідрометеорології, на Рівненщині завтра, 15 березня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південний, 5-10м/с.
Температура по області: вночі — від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 6-11° тепла. У Рівному: вночі — орієнтовно 0°, вдень — 8-10° тепла.
Домашнє насильство щодо неповнолітніх: яка ситуація на Рівненщині
На Рівненщині зросла кількість випадків домашнього насильства щодо неповнолітніх, у порівнянні з минулими роками. 31 таке кримінальне провадження скерували до суду за два місяці 2024 року. Кількість злочинів за участю дітей — зменшилась.
Про це в етері Українське радіо. Рівне розповів заступник начальника обласної прокуратури Сергій Міськевич.
З його слів, у 2024 році на Рівненщині зареєстрували 85 кримінальних проваджень, пов’язаних з домашнім насильством. За 2023 рік та два місяці 2024-го до суду скерували 355 кримінальних проваджень, а також п’ять обвинувальних актів у сфері охорони дитинства.
"Спостерігається значна кількість потерпілих дітей від кримінальних правопорушень. Ми проаналізували дані впродовж трьох років. Наприклад, в 2021 році стосовно неповнолітніх обліковується 425 кримінальних правопорушень, у 2022-му — 343, а 2023 році — вже зросло в два рази, 647 кримінальних правопорушень. За два місяці поточного року ми маємо облікованих 77 кримінальних правопорушень", — зазначив Сергій Міськевич.
Він додав, що основними причинами злдочинів щодо дітей є негативні вплив у сім'ї та проведення дозвілля, доступ до забороненого контенту в інтернеті. Здебільшого, насильство стосовно дітей носить прихований характер.
“Дорослі спроможні прямо заявляти про насильство, тобто, звертаються із заявами щодо вчинення домашнього насильства. Малолітні діти можуть реалізувати своє право на доступ до правосуддя лише через законних представників. Як практика показує, що не завжди вони діють в інтересах дітей”, — розповів Сергій Міськевич.
Він також додав, що на Рівненщині третій рік поспіль спостерігають тенденцію до зменшення рівня підліткової злочинності:
“У роботі з підлітками, які потрапили у конфлікт із законом, прокурори змінили свої підходи від репресивного до відновного. Тобто, кожній дитині, яка поступилася треба у будь-якому випадку дати шанс на виправлення, а не карати чи якимось чином сприяти до максимальної міри покарання. Також особливу увагу у категорії кримінальних проваджень, прокурори приділяють питанню встановленню осіб, які втягують підлітків у злочинну діяльність, причин та умов які цьому сприяють”.
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