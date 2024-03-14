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Дружина загиблого Олександра Грабійчука з Вінниччини просить присвоїти чоловікові звання Героя України
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Дружина загиблого Олександра Грабійчука з Вінниччини просить присвоїти чоловікові звання Героя України

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Дружина загиблого Олександра Грабійчука з Вінниччини просить присвоїти чоловікові звання Героя України
Фото: Сергій Погребецький, соцмережа Х

Загиблому оборонцеві Олександрові Грабійчуку з Вінниччини на псевдо "Джокер" просять присвоїти звання Героя України (посмертно). Відповідну петицію на сайті президента зареєструвала дружина полеглого захисника — Олена. Наразі триває збір підписів.

Про це Суспільному повідомила сестра загиблого оборонця Оксана Жебрівська.

Олександр Грабійчук (1983 року народження) був мешканцем села Бухни Погребищенської громади. На початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних Сил України його не взяли. Мобілізувався він 12 січня 2023. З 13 січня чоловіка зачислили курсантом у військову частину А3163. До березня він проходив навчання у Великобританії. Служив Олександр у 37-й бригаді, 505 батальйон.

7 червня 2023 у Покровському районі Донецької області під час зіткнення з російськими військами Олександр пропав безвісти. Тоді він вижив. Українським військовим вдалося вийти з оточення.

16 червня у бою під Покровськом він отримав поранення. У жовтні 2023 року ВЛК визнала захисника обмежено непридатним. Втім Олександр не полишив військову службу та повернувся на фронт. 24 грудня 2023 в районі селища Опитне Покровського району Донецької області під час виконання бойових дій солдат-гранатометник 505 батальйону 3 штурмової роти "Скала" (в/ч А4862) Олександр Грабійчук загинув.

"Зі слів побратимів Саша "Джокер" завжди був відважним у діях. Важливо для нього було забрати пораненого з поля бою, адже батьки мають похоронити сина. Побратими його називали "позитивчиком", він умів вселити віру у перемогу над росіянами, надійність своїм друзям. Саша — один син колгоспників-пенсіонерів, батько сина, якому тільки 4 роки, і чоловік молодої дружини", — написала Олена Грабійчук.

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