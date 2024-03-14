У Бучі провели збитковий ремонт укриттів на понад пів мільйона гривень

Інженера з технічного нагляду судитимуть через збитковий ремонт декількох укриттів у Бучі на Київщині.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Протягом листопада-грудня 2022 року, 45-річний інженер здійснював технагляд за поточним ремонтом споруд цивільного захисту у декількох житлових будинках Бучі.

Встановили, що він не перевірив належним чином обсяг фактично виконаних робіт та використаних матеріалів. Службовець погодив акти, де йшлося про будівельно-монтажні роботи, які не були зроблені.

Бучанська об'єднана територіальна громада не дорахувалась понад 500 тисяч гривень.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду одного з комунальних підприємств за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до 5 років ув'язнення.