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У Кременчуці планують відремонтувати сцену в парку, яку пошкодило під час ракетного обстрілу РФ
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У Кременчуці планують відремонтувати сцену в парку, яку пошкодило під час ракетного обстрілу РФ

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У Кременчуці планують відремонтувати сцену в парку
"Придніпровський парк". Фото: discover.ua

У Кременчуці зі стабілізаційного фонду громади спрямують 70 тисяч гривень на реконструкцію сцени. Її пошкодило під час одного із ракетних ударів РФ по місту.

Про це 14 березня повідомили під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Сцена розміщена у міському парку "Придніпровський" у Кременчуці. Через ракетний удар РФ її частина обвалилася, повідомив на засіданні виконкому голова Кременчуцької громади Віталій Малецький.

70 тисяч гривень планують спрямувати на ремонт та реконструкцію сцени. Гроші виділять зі стабілізаційного фонду громади. За це проголосували 11 членів виконкому.

Що відомо про ракетний обстріл Кременчука

22 вересня 2023-го армія РФ обстріляла ракетами Полтавщину. Постраждала цивільна інфраструктура Кременчука.Також 15 людей були поранені, з них одна дитина. Одна людина загинула.

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