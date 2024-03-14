"Моя сила – це мої діти": доброволець з Черкащини розповів, чому пішов на фронт

Черкащанин Сергій Муленко на службу пішов добровільно: на захист України став ще у 2015 році. За виконання військового обовʼязку отримав “Золотий Хрест” від Головнокомандувача Збройних Сил.

До Дня українського добровольця, що відзначають 14 березня, командир роти вогневої підтримки 159-го батальйону територіальної оборони Сергій Муленко розповів, чому пішов на війну.

"Не хочу, щоб наші діти, чи ваші колись воювали. Коли я у 2015 році воював, хлопці, що зараз зі мною тут, в окопах, — навчалися у школі. Тобто я передав війну поколінню. Наступному ж — її не передам", – розповів Сергій.

Черкаський доброволець Сергій Муленко. Фото: Суспільне Черкаси

На Сергія вдома чекають троє дітей. Вважає, якщо не перемогти зараз, то воювати доведеться нащадкам, тому полишати військо не планує. Утім, коли повертається з передової, то вся родина збирається разом. Донька Злата зізналася, що дуже рада, коли тато приїжджає додому.

"Я помічаю, як мої діти дуже швидко ростуть та розвиваються. Мені найбільше хочеться дізнатися про це. Моя сила – це мої діти", — зізнався Сергій.

Доброволець показує сину нагороду. Фото: Суспільне Черкаси

“Золотий Хрест”, що військовий отримав від Головнокомандувача Збройних Сил, дворічному Мирону схожий на мобільний телефон. Проте для його батька – це відзнака за непросту службу:

"За відсутності офіцера, я взяв на себе відповідальність командувати цілою ротою. Наш батальйон ніколи не здав позиції, ні метра: вони мої друзі, мої побратими, мої тигри", – розповів він.

Син завжди був і є добрим та справедливим, додала мати Героя Тетяна Муленко:

"Поки там – на передовій, він командир роти, то тут, вдома, на відновленні, – тато, чоловік та син".

Дружина військового — Юлія, переконана, що сімейна підтримка є важливою:

"Він завжди відповідає, що я не покину своїх хлопців: вони не можуть без мене, а я не можу без них. Нам лишається лише підтримувати його завжди і бути поруч".

Сергій зауважив: після активних бойових дій змінилися цінності та не хочеться забути родинні обійми:

"До війни мене в дім не заженеш. А зараз майже не виженеш, я б краще сидів вдома завжди з дітьми".

Утім додав: незабаром знову треба їхати на службу.

Нагороди черкаського добровольця. Фото: Суспільне Черкаси

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