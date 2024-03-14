До п'яти років позбавлення волі загрожує жінці, яку підозрюють в незаконному оформленні груп інвалідності. Про це йдеться на сайті ГУНП у Вінницькій області.

Фото: Суспільне Вінниця

Підозрювана за неправомірну вигоду 3100 доларів США вплинула на прийняття рішення головою та членами МСЕК про встановлення безстрокової 2 групи інвалідності місцевому жителю.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 5 років.

До суду скеровано клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.