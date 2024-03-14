Вінницькі нацгвардійці відпрацювали навички ведення штурмових дій в міській місцевості. Для цього спеціально облаштували майданчик, де створили умовну вулицю з перехрестям і будинком.

Бійці навчалися атакувати противника, а також — використовувати переваги навколишнього середовища та особливості міського ландшафту. Про це розповіли у військовій частині 3008 Національної гвардії України.

Фото: в.ч. 3008 НГУ

Навчальні групи військовослужбовців сформовані переважно з сержантського корпусу Національної гвардії, аби вони могли ділитися досвідом і передавати знання побратимам та підлеглим.

Фото: в.ч. 3008 НГУ

Щоб максимально наблизити умови до реальних бойових дій, гвардійці користуються страйкбольними автоматами, маскувальними димами та імітаторами гранат.

“Сержанти є ключовими фігурами в підрозділах, адже вони відповідають за підготовку та командування рядовими військовослужбовцями. Навченість сержанта є критичною для успішного виконання завдань у будь-яких умовах”, — пояснив старший інструктор з бойової підготовки з позивним “Географ”.

Фото: в.ч. 3008 НГУ

За сценарієм, котрий відпрацьовували військовослужбовці, гвардійців розділили на три команди. Перші дві вправлялися у техніці штурмових дій, а інша група оборонялася. Загалом бійці відпрацьовували три спроби штурму.

“Сьогодні ми відпрацювали дуже актуальну тему: бій в урбанізованій місцевості. Ми дали можливість сержантам попрацювати у наступі. Створили їм такі умови, щоб вони відчули складнощі дій, особливо в міській забудові. На протидію наступальним підрозділам гвардійці застосовували безпілотні літальні апарати, які є незамінними на полі бою”, — сказав “Географ”.