На Львівщині внаслідок ДТП травмована неповнолітня

На Львівщині у місті Пустомити водійка здійснила наїзд на пішода. Внаслідок аварії травмована неповнолітня дівчина.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Аварія трапилася 13 березня на вулиці Грушевського у місті Пустомити.
"Водійка автомобіля "Renault Zoe", 25-річна жителька Пустомит, здійснила наїзд на пішохода, 16-річну місцеву мешканку", – попередньо встановили правоохоронці.
Внаслідок аварії 16-річна дівчина отримала травми, її госпіталізували в реанімацію.
За фактом слідчі ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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