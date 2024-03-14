Комісія з питань обслуговування автобусних маршрутів перевірила скарги щодо восьми маршрутів, яку курсують у Запоріжжі. З одним перевізником можуть розірвати договір, якщо порушення не будуть виправлені.

Про це 13 березня повідомили в Запорізькій міській раді.

Зазначається, що комісія з питань обслуговування автобусних маршрутів провела засідання з перевізниками щодо скарг, які надійшли на маршрути №14, №54, №58, №67, №70, №75, №89 та №96:

"Більшість скарг стосувалися порушення графіка перевезень, грубого ставлення до пасажирів, технічного стану транспортних засобів, перевищення швидкості тощо. Найбільше скарг традиційно надходило через відмову в перевезенні пільгових категорій громадян", — йдеться у повідомленні.

Засідання комісії з перевірки міських автобусів у Запоріжжі. Фото: Запорізька міська рада

Під час засідання комісії перевізники, які забезпечують пасажирське перевезення у громадському транспорті міста, запевнили, що проводять роботу з водіями. Зокрема:

перевізник ТОВ "Січ Альянс Груп" (маршрут №96) звільнив двох водіїв, на яких надійшли скарги, з іншими — провели інструктажі;

перевізник ТОВ "Запорожградтранс-1" (маршрут №75) провів виховні заходи з водіями та опрацював чотири скарги за лютий;

перевізник ТОВ "ТК "Спринт" провів розмову з водієм маршруту №67 та планує його звільнення;

перевізник ПрАТ "ЗАТП 12329" (маршрути №14, №70 та №89) відсторонив від роботи водія, який нечемно поводив себе з військовим. У комісії зазначили, що з перевізником можуть розірвати договір, якщо порушення, виявлені під час перевірки, не будуть усунені.

Засідання комісії з перевірки міських автобусів у Запоріжжі. Фото: Запорізька міська рада

Звернутися до комісії з проханням про перевірку маршрутного таксі можна через контакт-центр "15-80" або безпосередньо на адресу Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міськради.

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