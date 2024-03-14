Ввечері 12 березня російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу. Тоді влучання було у два житлових будинки — п'яти та дев'ятиповерхівку. Внаслідок удару загинули п'ятеро містян, поранені пів сотні людей. У лікарні залишаються 17 пацієнтів. Серед них семеро – діти. 14 березня у місті оголосили днем жалоби.
Який вигляд має місце ракетного удару — дивіться у фоторепортажі Суспільного.
До пошкоджених багатоповерхівок жителі міста принесли квіти, лампадки та іграшки.
За п'ятьма загиблими внаслідок атак проводять панахиду.
Покласти квіти прийшла донька загиблої 55-річної Анжели Чувпило. В момент ракетного удару Анжела проходила повз зі своєю собакою.
Комунальники та містяни продовжують прибирати наслідки ракетного обстрілу.
Також закривають вибиті вікна листами OSB.
Загалом відомо, що внаслідок атаки пошкоджені понад 400 квартир.
Крім того, на місці роздають гарячу їжу та напої. Містяни приносять ковдри та одяг потерпілим.
Одна із загиблих – 45-річна Наталя. Її тіло знайшли під завалами будинку. Тітка жінки Людмила Фучижи розповіла, тоді у помешканні перебували і двоє синів Наталі. Дмитру та Максиму 8 та 12 років.
"Діти були поранені, вони були перев'язані. Їх на комп'ютерну томографію повезли. Потім меншого, Дмитра, привезли. Сказали більш-менш, у нього права сторона обличчя, біля вушка він поранений. А старшому робили операцію, під наркозом, зашивали лице. Психологічно дітям дуже важко, особливо молодшому", – розповідає жінка.
Тітка загиблої каже – Наталя була чудовою матір'ю.
"Вона дуже добра мама, вона над ними, вона всі завдання виконувала", – каже Людмила.
Авторка — Інна Шинкаренко.
Що відомо про атаку на Кривий Ріг 12 березня
Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.
Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятовано дев`ятеро людей. Відомо про п`ятьох загиблих та 43 поранених.
Приблизно 400 квартир пошкоджені внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро