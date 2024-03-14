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Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
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Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу

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Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Ввечері 12 березня російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу. Тоді влучання було у два житлових будинки — п'яти та дев'ятиповерхівку. Внаслідок удару загинули п'ятеро містян, поранені пів сотні людей. У лікарні залишаються 17 пацієнтів. Серед них семеро – діти. 14 березня у місті оголосили днем жалоби.

Який вигляд має місце ракетного удару — дивіться у фоторепортажі Суспільного.

До пошкоджених багатоповерхівок жителі міста принесли квіти, лампадки та іграшки.

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

За п'ятьма загиблими внаслідок атак проводять панахиду.

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Покласти квіти прийшла донька загиблої 55-річної Анжели Чувпило. В момент ракетного удару Анжела проходила повз зі своєю собакою.

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Комунальники та містяни продовжують прибирати наслідки ракетного обстрілу.

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Також закривають вибиті вікна листами OSB.

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Загалом відомо, що внаслідок атаки пошкоджені понад 400 квартир.

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Крім того, на місці роздають гарячу їжу та напої. Містяни приносять ковдри та одяг потерпілим.

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Люди приносять іграшки і квіти. Який вигляд має місце ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: Суспільне Дніпро

Одна із загиблих – 45-річна Наталя. Її тіло знайшли під завалами будинку. Тітка жінки Людмила Фучижи розповіла, тоді у помешканні перебували і двоє синів Наталі. Дмитру та Максиму 8 та 12 років.

"Діти були поранені, вони були перев'язані. Їх на комп'ютерну томографію повезли. Потім меншого, Дмитра, привезли. Сказали більш-менш, у нього права сторона обличчя, біля вушка він поранений. А старшому робили операцію, під наркозом, зашивали лице. Психологічно дітям дуже важко, особливо молодшому", – розповідає жінка.

Тітка загиблої каже – Наталя була чудовою матір'ю.

"Вона дуже добра мама, вона над ними, вона всі завдання виконувала", – каже Людмила.

Авторка — Інна Шинкаренко.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг 12 березня

Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятовано дев`ятеро людей. Відомо про п`ятьох загиблих та 43 поранених.

Приблизно 400 квартир пошкоджені внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу.

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