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У київській квартирі загинули двоє людей під час пожежі
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У київській квартирі загинули двоє людей під час пожежі

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У київській квартирі загинули двоє людей під час пожежі
Фото: ДСНС Києва

У київській квартирі загинули двоє людей під час пожежі в Подільському районі.

Про це повідомляє ДСНС Києва.

13 березня о 22:04 рятувальники отримали виклик про пожежу на вулиці Гамаліївській.

Загоряння виникло в квартирі на 4 поверсі п'ятиповерхівки. Пожежу ліквідували вже за годину на площі 20 м².

У київській квартирі загинули двоє людей під час пожежі
У київській квартирі загинули двоє людей під час пожежі. Фото: ДСНС Києва

Працівники ДСНС на місці виявили тіла двох людей. Причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

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