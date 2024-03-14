У київській квартирі загинули двоє людей під час пожежі в Подільському районі.
Про це повідомляє ДСНС Києва.
13 березня о 22:04 рятувальники отримали виклик про пожежу на вулиці Гамаліївській.
Загоряння виникло в квартирі на 4 поверсі п'ятиповерхівки. Пожежу ліквідували вже за годину на площі 20 м².
У київській квартирі загинули двоє людей під час пожежі. Фото: ДСНС Києва
Працівники ДСНС на місці виявили тіла двох людей. Причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.