Увечері 13 березня гірські рятувальники розшукали двох туристів, які заблукали поблизу озера НесамовитеНесамовите — одне з найвищих високогірних озер в Українських Карпатах. Розташоване в межах Надвірнянського району Івано-Франківської області. Лежить у межах Карпатського національного парку, в льодовиковому карі на східних схилах гори Туркул. на Івано-Франківщині.
Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Як йдеться в дописі, мандрівники заблудилися через ускладнення погоди — дощ, мокрий сніг, туман і посилений вітер.
"Зв'язок із заблукалими частково підтримувався і надзвичайники оперативно встановили попередні координати місця перебування. Невдовзі гірські рятувальники селища Ворохта розшукали туристів та супроводили їх до бази "Заросляк", — повідомляють на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як підготуватися до туристичних походів:
- перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника;
- важливо подбати про повний заряд мобільного телефону;
- подбати про відповідний одяг та спорядження;
- не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Чудово, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло;
- користуватися застосунком "Порятунок у горах".
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube