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Поблизу озера Несамовите у Карпатах заблукали туристи — допомогли рятувальники
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Поблизу озера Несамовите у Карпатах заблукали туристи — допомогли рятувальники

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Поблизу озера Несамовите у Карпатах заблукали туристи — допомогли рятувальники
Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Увечері 13 березня гірські рятувальники розшукали двох туристів, які заблукали поблизу озера НесамовитеНесамовите — одне з найвищих високогірних озер в Українських Карпатах. Розташоване в межах Надвірнянського району Івано-Франківської області. Лежить у межах Карпатського національного парку, в льодовиковому карі на східних схилах гори Туркул. на Івано-Франківщині.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться в дописі, мандрівники заблудилися через ускладнення погоди — дощ, мокрий сніг, туман і посилений вітер.

"Зв'язок із заблукалими частково підтримувався і надзвичайники оперативно встановили попередні координати місця перебування. Невдовзі гірські рятувальники селища Ворохта розшукали туристів та супроводили їх до бази "Заросляк", — повідомляють на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як підготуватися до туристичних походів:

  • перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника;
  • важливо подбати про повний заряд мобільного телефону;
  • подбати про відповідний одяг та спорядження;
  • не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Чудово, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло;
  • користуватися застосунком "Порятунок у горах".

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