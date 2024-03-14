В Одесі чоловіка підозрюють в обмані 32 людей, яким той обіцяв надати житло та виплати для його облаштування.

Про це 14 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, чоловік запевняв, що може посприяти у прискоренні постановки на квартирний облік, виділенні безоплатного житла військовим та їхнім сімʼям і отриманні додаткової грошової держдопомоги на облаштування нових квартир. Він переконував людей у наявності необхідних звʼязків, призначав їм зустрічі у приміщенні держустанови, та брав у них копії документів, вдаючи, що розв'язує питання.

"До громадян правопорушник повертався з "доброю звісткою" про те, що, сплативши певну суму, вони будуть поставлені на квартирний облік на пільгових умовах та першими отримують безплатне соціальне житло від держави. Люди або передавали гроші чоловікові, або перераховували їх на його банківську картку", — йдеться у повідомленні.

Оплата послуг складала від двох до шести тисяч доларів. Кілька людей отримали від чоловіка по 25 та 163 тисячі гривень під виглядом грошової допомоги від держави. За даними поліції, чоловік запевняв містян, що житло та допомогу вони отримають впродовж місяця. Коли він отримував від них гроші, то переставав виходити на звʼязок.

Ошукані люди звертались до поліції — потерпілими визнали 32 людини, їм завдали збитків на понад 3,6 мільйона гривень.

Чоловіку про підозру за частинами 1, 2 та 3 статті 190 Кримінального Кодексу України (в редакції ККУ до внесення змін Законом України № 3233-IX від 13 липня 2023 року). За що загрожує увʼязнення від трьох до восьми років.

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