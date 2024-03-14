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Через шторм розмило Бердянську косу: окупанти закрили в'їзд до "особливого розпорядження"
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Через шторм розмило Бердянську косу: окупанти закрили в'їзд до "особливого розпорядження"

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У тимчасово окупованому Бердянську розмило Косу внаслідок шторму
Розмита Бердянська коса, березень 2024 року. Фото: Telegram/ Вікторія Галіціна

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок шторму в Азовському морі розмило Бердянську косу. Наразі в'їзд на неї закритий за розпорядженням окупаційної влади.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Зазначається, що вчора, 13 березня, окупаційна влада закрила в'їзд на Бердянську косу, виняток — проїзд легковиків. Наразі узбережжя Азовського розмите внаслідок шторму:

"Скільки триватиме усунення наслідків, окупаційна влада наразі не повідомляє. Проте, знаючи процеси, які відбуваються в захопленому Бердянську, на швидкість розраховувати не варто", — йдеться у повідомленні.
Бердянську Косу на Запоріжжі розмило внаслідок негоди — Галіціна
Узбережжя Азовського моря у тимчасово окупованому Бердянську, березень 2024 року. Фото: Telegram/ Вікторія Галіціна

Раніше Суспільне повідомляло, що мешканці тимчасово окупованого Бердянська чули звуки вибухів.

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