Суд відправив під варту жителя селища Близнюків Лозівської громади. За версією слідства, безробітний чоловік співпрацював з російськими військами.

Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.

За її даними, підозрюваний передав інформацію через Telegram з грудня 2023 року.

"Вишукував у Лозівському районі місця розміщення українських вертольотів та передав ці дані російському куратору. Чоловік їздив і до Харкова, щоб знайти системи ППО. Цю інформацію він також передав РФ, відправивши зображення карти місцевості з позначкою, де розташована протиповітряна оборона", — сказано в повідомленні.

Також підозрюваний в домашніх умовах планував розробити саморобний вибуховий пристрій для підриву залізничних колій — з метою порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Харківщині. Проте, правоохоронці його викрили.

Чоловіка підозрюють за статтею 114-2 КК України, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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