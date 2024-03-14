Суд відправив під варту жителя селища Близнюків Лозівської громади. За версією слідства, безробітний чоловік співпрацював з російськими військами.
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За її даними, підозрюваний передав інформацію через Telegram з грудня 2023 року.
"Вишукував у Лозівському районі місця розміщення українських вертольотів та передав ці дані російському куратору. Чоловік їздив і до Харкова, щоб знайти системи ППО. Цю інформацію він також передав РФ, відправивши зображення карти місцевості з позначкою, де розташована протиповітряна оборона", — сказано в повідомленні.
Також підозрюваний в домашніх умовах планував розробити саморобний вибуховий пристрій для підриву залізничних колій — з метою порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Харківщині. Проте, правоохоронці його викрили.
Чоловіка підозрюють за статтею 114-2 КК УкраїниЧ. 2 Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони, або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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