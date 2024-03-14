Самотужки врятували своє життя. На Миколаївщині горіла квартира

На Миколаївщині 14 березня о 05:59 у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку в селі Горохівка Воскресенської громади виникла пожежа. В оселі знаходилися жінка з дитиною.

Про це повідомляє Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

На місце направили відділення 16 державної пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки встановили, що через коротке замкнення електропроводки загорівся холодильник на кухні. В помешканні утворилось сильне задимлення. Загасили пожежу о 06:43 на незначній площі.

Також під час з'ясування обставин, стало відомо, що на момент виникнення займання у квартирі знаходились господарка з донькою.

"В стресовому стані жінка вирішила евакуюватись через вікно в кімнаті. Спустившись по даху поруч розташованої прибудови, її з дитиною забрала до себе очевидиця події та до прибуття медиків підтримувала їх та допомагала оговтатись", — йдеться в повідомлені.

Лікарі оглянули жінку з дитиною та надали першу домедичну допомогу.

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