НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Самотужки врятували своє життя. На Миколаївщині горіла квартира
ПОЖЕЖАДСНСЛЮДИРегіони

Самотужки врятували своє життя. На Миколаївщині горіла квартира

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Самотужки врятували своє життя. На Миколаївщині горіла квартира
Ілюстративне фото: GETTY IMAGES

На Миколаївщині 14 березня о 05:59 у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку в селі Горохівка Воскресенської громади виникла пожежа. В оселі знаходилися жінка з дитиною.

Про це повідомляє Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

На місце направили відділення 16 державної пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки встановили, що через коротке замкнення електропроводки загорівся холодильник на кухні. В помешканні утворилось сильне задимлення. Загасили пожежу о 06:43 на незначній площі.

Також під час з'ясування обставин, стало відомо, що на момент виникнення займання у квартирі знаходились господарка з донькою.

"В стресовому стані жінка вирішила евакуюватись через вікно в кімнаті. Спустившись по даху поруч розташованої прибудови, її з дитиною забрала до себе очевидиця події та до прибуття медиків підтримувала їх та допомагала оговтатись", — йдеться в повідомлені.

Лікарі оглянули жінку з дитиною та надали першу домедичну допомогу.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
пожежа через підпал сухостою
91 пожежа за добу сталася в екосистемах на Харківщині: вигоріли 100 гектарів землі — коментар ДСНС
Рятувальники гасили пожежу в закинутій будівлі
Пожежа в центрі Житомира: що горіло
пожежа, Дніпро
У Дніпрі під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили фрагменти тіл двох людей
Херсон, обстріл, пожежа
У Херсоні внаслідок ранкової атаки РФ винила пожежа на автотранспортному підприємстві
На початок