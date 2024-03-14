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Били "Смерчами", "Градами" та артилерією: армія РФ обстріляла вісім населених пунктів Донеччини
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Били "Смерчами", "Градами" та артилерією: армія РФ обстріляла вісім населених пунктів Донеччини

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Били &quot;Смерчами&quot;, &quot;Градами&quot; та артилерією: армія РФ обстріляла вісім населених пунктів Донеччини

Російські окупаційні війська 15 разів були по житлових кварталах Донеччини протягом 13 березня. Загалом по Донеччині вони вдарили 1372 рази.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За їх інформацією, армія РФ гатила з авіації, РСЗВ "Смерч", "Град" та артилерії по восьми населених пунктах Донеччини, серед них:

  • місто Часів Яр,
  • селище Нью-Йорк,
  • села Гостре, Максимівка, Нетайлове, Новоселівка, Романівка, Соловйове.

Ворог бив з авіації, РСЗВ «Смерч», «Град», артилерії.

"На село Максимівка Росія скинула три керовані авіабомби, з яких одна КАБ-1500. Поранено людину, зруйновано щонайменше десять осель. У Нью-Йорку внаслідок влучання авіабомби КАБ-250 пошкоджено 14 приватних будинків. З артилерії росіяни накрили Часів Яр, поранили цивільну особу", — повідомили у поліції.

Обстрілами пошкоджені 27 житлових будинків та господарча споруда.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські евакуювали 719 людей з прифронтових населених пунктів Донеччини.

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