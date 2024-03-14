НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Донеччині від обстрілів поранення отримали двоє людей
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

На Донеччині від обстрілів поранення отримали двоє людей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Донеччині від обстрілів поранення отримали двоє людей
Фото: Суспільне Донбас

Протягом 13 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 13 березня росіяни поранили двоє жителів Донеччини: у Максимівці і Часовому Яру", — написав він.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1884 загинули,
  • 4711 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
За минулу добу на Донеччині вогонь знищив 43 гектари рослинності — ДСНС
За минулу добу на Донеччині вогонь знищив 43 гектари рослинності — ДСНС
життя люди обстріли армія РФ зруйновані будинки прифронтове місто Торецьк Донецька область
"А для туалету — дощова вода". Життя у прифронтовому Торецьку без водопостачання: один день у фото та історіях
Новий етап евакуації: з 23 березня жителів Донеччини прийматимуть ще дві області
Новий етап евакуації: з 23 березня жителів Донеччини прийматимуть ще дві області
На Донеччині працівника лісгоспу підозрюють у вирубці дерев на 700 тисяч гривень — ДБР
На Донеччині працівника лісгоспу підозрюють у вирубці дерев на 700 тисяч гривень — ДБР
На початок