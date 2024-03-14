На Донеччині від обстрілів поранення отримали двоє людей

Протягом 13 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині двоє людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 13 березня росіяни поранили двоє жителів Донеччини: у Максимівці і Часовому Яру", — написав він.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1884 загинули,
- 4711 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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