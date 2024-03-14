У Дніпрі внесли зміни до бюджету області на 2024 рік. Як розподілили кошти

У Дніпрі відбулася 19-та сесія Дніпропетровської обласної ради. Загалом на засіданні розглянули 23 питання. Зокрема обговорили зміни до бюджету області на 2024-й рік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник облради Микола Лукашук.

Наразі бюджет області становить 9,8 мільярда гривень. З цієї суми 400 мільйонів депутати виділили на допомогу військовим. Загалом на початок 2024 року на підтримку Сил оборони в обласному бюджеті заклали 765,6 мільйона гривень.

120 мільйонів спрямували на завершення реконструкції закладів для лікування та відновлення травмованих військових та цивільних внаслідок збройної агресії РФ.

Також 150 мільйонів гривень направили на закупівлю сучасного медичного обладнання для медзакладів області.

На будівництво укриттів у лікарнях та закладах культури виділили майже 50 мільйонів.

"Також бюджет області поповнився державними субвенціями. Отримали 197 млн грн на відновлення наших громад та 40,9 млн млн грн – на закупівлю мультимедійного обладнання для закладів освіти. З обласного бюджету надаємо субвенцію Нікополю – 8 млн грн для підтримки місцевого підприємства водопостачання", — йдеться у дописі.

70 мільйонів спрямували на підтримку органів виконавчої влади на Дніпропетровщині.

20 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету Дніпропетровщини на підтримку криворіжців, потерпілих через атаку РФ 12 березня. Кошти надійдуть до міського бюджету, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

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