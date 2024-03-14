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В Ірпені пройшла зустріч із родинами загиблих військових: що обговорили
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В Ірпені пройшла зустріч із родинами загиблих військових: що обговорили

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В Ірпені пройшла зустріч із родинами загиблих військових: що обговорили
Фото: Олександр Маркушин / Facebook

В Ірпінській громаді на Київщині пройшла зустріч із родинами загиблих українських військових.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

Родина у разі нагальної потреби зможе отримати грошову допомогу до кінця 2024 року. Оформити заявку для участі в програмі "Турбота" можна через службу соцзахисту Ірпінської міськради.

"Для дітей героїв з червня плануємо оздоровчі поїздки. А на наступній сесії виділимо кошти на безоплатну медичну підтримку для родин загиблих — МРТ, КТ, консультації у вузьких спеціалістів", — розповів Маркушин.

Також під час зустрічі обговорили плани з меморіалізації. До другої річниці звільнення Ірпеня встановлять 125 великих банерів з QR-кодами та інформацією про героїв Ірпінської громади, які захищали Україну з 2014 року.

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