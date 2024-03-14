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Армія РФ п'ять разів вдарила з артилерії по території Миколаївщини: що відомо
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Армія РФ п'ять разів вдарила з артилерії по території Миколаївщини: що відомо

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На Миколаївщині 13 березня армія РФ завдала ударів по населених пунктах Куцурубської громади. Також обстріли зафіксували по акваторії та в місті Очаків Очаківської громади. Люди не травмувалися.

Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

У військовій адміністрації зазначили, що в ніч проти 14 березня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два безпілотники типу "Shahed 131/136".

Крім того, 13 березня о 13:14 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також о 14:57 під російськими артилерійськими обстрілами перебувало місто Очаків Очаківської громади.

До того ж о 14:14, 20:12 та 20:18 російські удари з артилерії зафіксували по населених пунктах Куцурубської громади.

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