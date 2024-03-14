Сімсот пʼятдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

"Пропонували скласти зброю. Ми відмовились": інтерв’ю про полон з морпіхом зі Зміїного

Морський піхотинець ЗСУ Володимир на позивний "Лисий" був серед тих, хто перебував на острові Зміїний 24 лютого 2022 року — коли росіяни намагалися його захопити. Тоді українські військові складати зброю відмовилися, але пізніше потрапили у полон.

Про оборону Зміїного, перебування в полоні та повернення до служби після тривалої реабілітації — в інтерв'ю Суспільного.