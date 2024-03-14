Сімсот пʼятдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 13 на 14 березня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
В Одеській області оголосили повітряну тривогу через російські дрони
О 19:07 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про рух російських безпілотників з Миколаївщини прямує у напрямку Одещини.
Близько 19:40 у повітряних силах уточнили, що "шахеди" прямують на північний захід. О 19:53 у Силах оборони півдня України додали, що на Одещині працює ППО — збивають дрони.
"Пропонували скласти зброю. Ми відмовились": інтерв’ю про полон з морпіхом зі Зміїного
Морський піхотинець ЗСУ Володимир на позивний "Лисий" був серед тих, хто перебував на острові Зміїний 24 лютого 2022 року — коли росіяни намагалися його захопити. Тоді українські військові складати зброю відмовилися, але пізніше потрапили у полон.
Про оборону Зміїного, перебування в полоні та повернення до служби після тривалої реабілітації — в інтерв'ю Суспільного.
Дав хабар прикордоннику, щоб той пропустив призовника: на Одещині затримали чоловіка
На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі грошей прикордоннику та організації незаконного переправлення призовника за кордон. Про це 14 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
В Одеські області оголосили повітряну тривогу: зафіксували зліт МіГ-31К
В Одеській області о 12:41 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для всієї країни — зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок.
На Луганщині загинув 22-річний військовий з Одеської області
На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Одеської області Руслан Шлапак.
Руслан Шлапак був жителем села Бобрик Другий Подільського району. Він мав звання солдат і служив у відділенні зенітного ракетного взводу й аеромобільного батальйону однієї з військових частин ЗСУ.
Про дату та час прощання із захисником повідомлять додатково.
Поїхав на збори у Туреччині й не повернувся: тренер одеського ФК "Чорноморець" залишився за кордоном
Тренер одеського футбольного клубу "Чорноморець" Ігор Касьяненко не повернувся в Україну після зборів у Туреччині, повідомили у заяві ФК.
За їхніми даними, Ігор не зʼявився в аеропорту міста Анталья, коли команда відлітала в аеропорт міста Кишинів. Квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення його не виявилося.
Через це керівництво ФК "Чорноморець" ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії.
Обіцяв житло для захисників та їхніх родин: одеситу повідомили про підозру у шахрайстві
В Одесі чоловік обіцяв допомогти отримати житло захисникам та їхнім родинам, а після отримання коштів зникав, повідомили у поліції.
За даними слідства, одесит переконував містян у наявності необхідних звʼязків, призначав їм зустрічі у приміщенні держустанови, брав у них копії документів, вдаючи, що розв'язує питання. Таким чином він ошукав 32 людини, завдавши їм збитків на понад 3,6 мільйона гривень.
У Чорному морі відсутні російські кораблі
Станом на 07:00 армія РФ не тримає кораблів в акваторіях Чорного та Азовському морів, повідомили у ВМС ЗСУ.
Генштаб: Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень з армією РФ
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень з російським військом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 14 березня.
"Загалом противник завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 дронів типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 з цих ударних БпЛА було знищено.