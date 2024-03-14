У Харкові та на Сумщині є влучання через нічну атаку "шахедів"; у Росії розбився гелікоптер Мі-8; "Дія" стала програмою з відкритим кодом та у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про службу засуджених у ЗСУ — Суспільне підготувало головні новини ранку 14 березня.

1. У Харкові та на Сумщині є влучання через нічну атаку "шахедів"

У Харкові під час повітряної тривоги "шахед" впав у середмісті в районі приватних будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов. Він також поінформував, що люди не постраждали. Згодом, за даними Терехова, у місті пролунав вибух.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, армія РФ завдала ударів ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Попередньо, без поранених. Пошкоджені нежитлові цивільні приміщення.

На Сумщині вночі внаслідок атаки "шахедів" є влучання у цивільну інфраструктуру у чотирьох містах: у Сумах, Шостці, Тростянці та Білопіллі, повідомили в ОВА. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ударів уточнюють.

2. У Раді зареєстрували законопроєкт про службу засуджених у ЗСУ

У Верховній раді 13 березня зареєстрували законопроєкт №11079 про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України. Картка законопроєкту опублікована на сайті Верховної ради.

Документом пропонується внести зміни до законодавства, надавши засудженим право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за умови, що вони підуть служити за контрактом у ЗСУ.

Контекст: Раніше заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька пояснювала, що уряд насамперед розглядає можливість залучення до ЗСУ тих засуджених, які вже відбули покарання.

3. У Магаданській області РФ розбився гелікоптер Мі-8, є загиблі

На території Магаданської області Росії зазнав аварії гелікоптер Мі-8 із двадцятьма пасажирами на борту. Щонайменше двоє із них загинули, повідомив Интерфакс з посиланням на російські екстрені служби.

За даними агентства, гелікоптер упав у районі Кварцевої гори. Він перевозив 20 робітників однієї з місцевих копалень. Доля решти людей, які перебували на борту, невідома.

Серед основних версій катастрофи розглядаються технічна несправність та помилка пілотування у складних метеоумовах.

4. "Дія" стала програмою з відкритим кодом

Розробники з інших країн зможуть використовувати та імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску своїх державних сервісів, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Фахівці зможуть створити аналог "Дії" або інший застосунок, схожий на неї, але для цього, звісно, треба буде приєднатися до публічної ліцензії. Знайти відкритий код та доєднатися до ліцензії можна на окремому сайті", — написав міністр.

Контекст: 14 лютого 2024 року уряд схвалив постанову, згідно з якою розробники з інших країн зможуть використовувати програмний код "Дії" та на його основі розробляти нові застосунки.