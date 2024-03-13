Нересницька громада, що у Тячівському районі на Закарпатті, блокує евакуацію цивільних людей із зони бойових дій. Шелтер у селі Нересниця мав стати тимчасовим помешканням для 36 людей зі сходу та півдня України, які втратили своє житло внаслідок бойових дій.

Днями з'ясувалось, що підписавши угоду про утримання у приміщенні переселенців, після завершення ремонту Нересницька громада відмовилась від своїх обов'язків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці благодійного фонду "Схід SOS".

"Ще одним домом для евакуйованих зі сходу та півдня України мав стати новий центр у селі Нересниця на Закарпатті. Ми домовилися із місцевою владою: з нас ремонт старої будівлі та закупівля обладнання, а з громади — виділення коштів на утримання та зарплати соціальним працівникам, які допомагатимуть людям старшого віку та людям з інвалідністю. Ремонт і повна підготовка будівлі до прийому нових мешканців коштувала близько 7 000 000 гривень, але в останній момент місцева влада відмовилася виконувати свої зобовʼязання, заблокувавши процес евакуації", — зазначив координатор напряму відновлення Євген Голованевський.

Приміщення у селі Нересниця розраховане на 36 місць. Розміщення евакуйованих у відремонтованому закладі дало б шанс на порятунок іншим людям, які чекають можливості виїхати з-під обстрілів, додали у благодійному фонді.

Як коментують ситуацію у Закарпатській ОВА

За словами колишнього заступника голови ОВА Петра Добромільського, Нересницька територіальна громада на той час не розібралась скільки грошей потрібно буде виділити, щоб утримувати внутрішньо переміщених осіб.

"Нещодавно ми прийняли рішення перемістити у село Нересниця заклад "Милосердя" з Покровського району Донецької області. Це реабілітаційний центр для людей з комплексними порушеннями й інвалідністю. Спільно з Міністерством з реінтеграції були проведені наради, відправлені відповідні листи донору. Позитивний дозвіл донор заздалегідь дав, але чекаємо остаточне рішення. Найближчим часом люди будуть евакуйовані у цей заклад. Вони самі будуть це фінансувати коштом з бюджету Покровська", — розповів Добромільський.

"На сьогодні мова йде про 65 людей. Це 20 дітей з інвалідністю, а також працівники цього центру та батьки дітей. Загалом заклад розрахований на 36 людей, але ми ще задіємо шелтер територіальної громади, де будуть розміщені інші люди. Тобто 2 об'єкти будуть залучені, щоб евакуювати людей із зони бойових дій", додав посадовець.

Суспільне намагається отримати коментар представників Нересницької громади.

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