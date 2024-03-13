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Місцями дощ зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 14 березня
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Місцями дощ зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 14 березня

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Місцями дощ зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 14 березня
Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

У четвер, 14 березня, у Донецькій області пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Хмарно, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця", йдеться у повідомленні.

У Краматорській МВА додали, що на території Донецької області очікуються пориви східного вітру, 15-20 м/с.

Якою буде температура у Донецької області:

  • вночі від двох тепла до трьох морозу;
  • вдень від трьох до восьми тепла.

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