Місцями дощ зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 14 березня

У четвер, 14 березня, у Донецькій області пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Хмарно, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця", йдеться у повідомленні.
У Краматорській МВА додали, що на території Донецької області очікуються пориви східного вітру, 15-20 м/с.
Якою буде температура у Донецької області:
- вночі від двох тепла до трьох морозу;
- вдень від трьох до восьми тепла.
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