Дніпропетровщина втратила військових Олександра Маригіна і Сергія Куркубета

Дніпропетровщина втратила двох військових — Олександра Маригіна з Новомосковська й Сергія Куркубета з Кам`янського.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік, Олександр Маригін став на захист Батьківщини відразу після початку повномасштабного вторгнення. Його життя трагічно обірвалося через травми, отримані під час ДТП.

Олександр Маригін. Фото: телеграм-канал Сергія Рєзніка

"Він якраз повертався після закінчення навчання на оператора БПЛА. Йому назавжди залишиться 36 років...", — написав посадовець.

Про загибель Сергія Куркубета написав у своєму Telegram-каналі міський голова Кам`янського Андрій Білоусов.

Сергій Куркубет. Фото: телеграм-канал Андрія Білоусова

Сергій Куркубет народився 31 січня 1986 року в Дніпродзержинську. Закінчив ПТУ №22. Тривалий час працював на Дніпровському металургійному комбінаті ім.Петровського. На початку березня 2022 року став на захист України.

Він загинув поблизу населеного пункту Сергіївка на Донеччині 8 березня 2024 року.

Прощання з воїном відбудеться 14 березня. У нього залишилася дружина.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро