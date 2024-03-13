Дніпропетровщина втратила військових Олександра Маригіна і Сергія Куркубета

Дніпропетровщина втратила двох військових — Олександра Маригіна з Новомосковська й Сергія Куркубета з Кам`янського.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік, Олександр Маригін став на захист Батьківщини відразу після початку повномасштабного вторгнення. Його життя трагічно обірвалося через травми, отримані під час ДТП.
"Він якраз повертався після закінчення навчання на оператора БПЛА. Йому назавжди залишиться 36 років...", — написав посадовець.
Про загибель Сергія Куркубета написав у своєму Telegram-каналі міський голова Кам`янського Андрій Білоусов.
Сергій Куркубет народився 31 січня 1986 року в Дніпродзержинську. Закінчив ПТУ №22. Тривалий час працював на Дніпровському металургійному комбінаті ім.Петровського. На початку березня 2022 року став на захист України.
Він загинув поблизу населеного пункту Сергіївка на Донеччині 8 березня 2024 року.
Прощання з воїном відбудеться 14 березня. У нього залишилася дружина.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро