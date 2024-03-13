Закарпатський народний депутат Віктор Балога вказав у своїй декларації, що разом зі своєю дружиною володіють земельними ділянками, квартирою, автомобілями, готівкою, а також вказали свій рівень доходів.

Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в Єдиному державному реєстрі декларацій. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році.

Земельні ділянки та нерухомість

Віктор Балога володіє квартирою у Мукачеві площею 123,4 м2 й вартістю 352 тис. грн. У користуванні нардепа два житлових будинки: у селищі Чинадійово площею 679 м2 й вартістю 1,9 млн грн, власником якого є його брат — Павло Балога, та у Києві площею 425 м2 та вартістю 2,1 млн грн.

Також чоловік задекларував земельну ділянку у селі Завидово Мукачівського району площею 7403 м2. У користуванні Балоги дві земельні ділянки: у Києві площею 233 м2 та у Чинадійові площею 9996 м2.

У співвласності дружини Оксани дві земельні ділянки у Чинадійові площами 9996 м2 та 1104 м2 (їй належить 33%).

Цінне майно та машини

Нардеп у спільній власності з дружиною задекларували 26 картин, вартість яких не вказали.

У декларації Віктор Балога вказав, що користується авто марки "Volkswagen e-Golf" 2018 року вартістю 572 тис. грн, "Audi SQ7" 2018 року вартістю 2,9 млн грн та "Volkswagen ID3" 2021 року вартістю 1,3 млн грн, що знаходиться у власності дружини Оксани.

Також у користуванні дружини нардепа авто марки "Land Rover Defender 110 2.4 TD" 2008 року. Сама ж машина належить її сину — Андрію Балозі.

Доходи, цінні папери та заощадження

Оксана Балога має корпоративні права на ТОВ "Русинія" (їй належить 100% частка капіталу) та ТОВ "Старовинний замок" (25% частка капіталу).

Основним джерелом доходу Віктор Балога вказав зарплату — 500 тис. грн. Серед доходів за 2022 рік у дружини Оксани є: зарплатня у ТОВ "Маркет Рітейл" — 124 тис. грн та дохід від відчуження рухомого майна — 320 тис. грн.

Також у декларації нардеп зазначив, що зберігає 5,4 млн грн готівки, а його дружина — 590 тис. євро та 580 тис. грн готівки. На банківському рахунку в АТ "Ощадбанк" депутат має 32 тис. грн.

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