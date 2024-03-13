У поліції розповіли, скільки вироків скерували до суду щодо "ухилянтів" у Києві

У Києві розслідують 48 кримінальних проваджень через ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік.

Про це повідомляє столична поліція.

Від початку російського вторгнення підозри отримали 22 людини, які після вручення бойової повістки не прибули до призовного пункту або ухилились від постановки на військовий облік.

Наразі правоохоронці скерували 17 обвинувальних вироків до суду. А стосовно трьох киян суд вже призначив покарання.

"За ухилення від призову мешканців Дарницького та Солом'янського районів столиці засудили до 3 та 4 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

У поліції зауважують, що засуджені за вчинення вказаних злочинів однаково підлягають призову відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".