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Воював з перших місяців повномасштабного вторгнення: на Тернопільщині поховали Романа Мидляка
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Воював з перших місяців повномасштабного вторгнення: на Тернопільщині поховали Романа Мидляка

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Похорон Романа Мидляка в Саранчуківській громаді
Похорон Романа Мидляка. Фото: Саранчуківська громада

У Саранчуківській сільській територіальній громаді на Тернопільщині попрощалися з бійцем Романом Мидляком.

Про це повідомляють на сторінці громади в соцмережі.

Прощання з Романом Мидляком на Тернопільщині
Прощання з Романом Мидляком. Фото: Саранчуківська громада

Чоловік загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного Запорізької області.

Похоронна процесія за бійцем Романом Мидляком
Похоронна процесія за бійцем. Фото: Саранчуківська громада

"Дорогою додому тіло з домовиною зустрічали люди біля населених пунктів, аби в скорботі на колінах вшанувати Воїна, який віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне життя кожного з нас", — йдеться у повідомленні.

Під час похорону військовослужбовця Романа Мидляка
Під час похорону військовослужбовця. Фото: Саранчуківська громада

Роман Мидляк народився 8 травня 1972 року в Котові на Бережанщині. Проживав з сім’єю у Рибниках. Був мобілізований солдатом до лав ЗСУ в перші місяці війни.

Саранчуківська громада прощається з бійцем Романом Мидляком
Громада прощається з бійцем Романом Мидляком. Фото: Саранчуківська громада

У Романа залишилися дружина з сином.

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