У Саранчуківській сільській територіальній громаді на Тернопільщині попрощалися з бійцем Романом Мидляком.

Про це повідомляють на сторінці громади в соцмережі.

Прощання з Романом Мидляком. Фото: Саранчуківська громада

Чоловік загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного Запорізької області.

Похоронна процесія за бійцем. Фото: Саранчуківська громада

"Дорогою додому тіло з домовиною зустрічали люди біля населених пунктів, аби в скорботі на колінах вшанувати Воїна, який віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне життя кожного з нас", — йдеться у повідомленні.

Під час похорону військовослужбовця. Фото: Саранчуківська громада

Роман Мидляк народився 8 травня 1972 року в Котові на Бережанщині. Проживав з сім’єю у Рибниках. Був мобілізований солдатом до лав ЗСУ в перші місяці війни.

Громада прощається з бійцем Романом Мидляком. Фото: Саранчуківська громада

У Романа залишилися дружина з сином.