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Дощі по всьому півострову: погода в окупованому Криму на 14 березня
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Дощі по всьому півострову: погода в окупованому Криму на 14 березня

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Дощ. Ілюстративне фото: pexels

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у четвер, 14 березня, невеликий короткочасний дощ по всій території півострова. Очікується +10...+12 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря у Криму по містах:

  • Сімферополь — до +12 градусів, невеликий дощ;
  • Чорноморське — до +11 градусів, невеликий дощ;
  • Євпаторія — до +12 градусів, невеликий дощ;
  • Севастополь — до +10 градусів, невеликий дощ;
  • Алупка — до +12 градусів, невеликий дощ;
  • Ялта — до +12 градусів, невеликий дощ;
  • Алушта — до +12 градусів, невеликий дощ;
  • Судак — до +11 градусів, невеликий дощ;
  • Коктебель — до +12 градусів, невеликий дощ;
  • Феодосія — до +10 градусів, невеликий дощ;
  • Керч — до +10 градусів, невеликий дощ.

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