Дощі по всьому півострову: погода в окупованому Криму на 14 березня

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у четвер, 14 березня, невеликий короткочасний дощ по всій території півострова. Очікується +10...+12 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +12 градусів, невеликий дощ;
- Чорноморське — до +11 градусів, невеликий дощ;
- Євпаторія — до +12 градусів, невеликий дощ;
- Севастополь — до +10 градусів, невеликий дощ;
- Алупка — до +12 градусів, невеликий дощ;
- Ялта — до +12 градусів, невеликий дощ;
- Алушта — до +12 градусів, невеликий дощ;
- Судак — до +11 градусів, невеликий дощ;
- Коктебель — до +12 градусів, невеликий дощ;
- Феодосія — до +10 градусів, невеликий дощ;
- Керч — до +10 градусів, невеликий дощ.
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