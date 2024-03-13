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У закладах культури Києва вивчатимуть основи жестової мови
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У закладах культури Києва вивчатимуть основи жестової мови

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урок жестової мови
Фото: Департамент культури КМДА / Facebook

У Києві адміністративних працівників міських закладів культури навчатимуть основам жестової мови.

Про це повідомляє Департамент культури КМДА.

Навчання проводиться за підтримки Уповноваженої Київради з прав осіб з інвалідністю та Українського товариства глухих.

Нині відбувся перший іспит для представників музейної та бібліотечної справи. У квітні навчання пройдуть працівники театрів, мистецьких шкіл, культурних центрів та кластерів.

"Дякуємо учасникам за небайдужість та намір створити більш комфортні умови для відвідування закладів культури людьми з інвалідністю", — йдеться в повідомленні.

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