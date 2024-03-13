Сімом жителькам Кам`янського, що на Дніпропетровщині, повідомлено про підозру в організації та проведенні азартних ігор в мережі Інтернет.
Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.
За даними слідства, підозрювані забезпечували роботу п’яти підпільних "інтернет-казино" на території міста. Жінки налагодили систему безпеки, бухгалтерський та складський облік. Гравці отримували доступ лише за попереднім дзвінком адміністратору.
У ході проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів правоохоронці вилучили понад 40 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, чорнові записи, гроші та банківські картки.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Відповідно до частини 2 статті 203-2Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей Кримінального кодексу України, за якою фігуранткам повідомлено про підозру, їм загрожує штраф до 850 тисяч гривень.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро