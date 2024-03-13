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Організували роботу підпільних "інтернет-казино": підозрюють сімох жительок Дніпропетровщини
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Організували роботу підпільних "інтернет-казино": підозрюють сімох жительок Дніпропетровщини

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гральні заклади, казино, інтернет
Підпільні "інтернет-казино" у Кам`янському на Дніпропетровщині. Фото: прокуратура Дніпропетровщини

Сімом жителькам Кам`янського, що на Дніпропетровщині, повідомлено про підозру в організації та проведенні азартних ігор в мережі Інтернет.

Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювані забезпечували роботу п’яти підпільних "інтернет-казино" на території міста. Жінки налагодили систему безпеки, бухгалтерський та складський облік. Гравці отримували доступ лише за попереднім дзвінком адміністратору.

У ході проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів правоохоронці вилучили понад 40 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, чорнові записи, гроші та банківські картки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Відповідно до частини 2 статті 203-2Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей Кримінального кодексу України, за якою фігуранткам повідомлено про підозру, їм загрожує штраф до 850 тисяч гривень.

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