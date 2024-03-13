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Вимкнення електропостачання у Дніпрі 14 березня: на яких вулицях
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Вимкнення електропостачання у Дніпрі 14 березня: на яких вулицях

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Вимкнення електропостачання у Дніпрі 14 березня: на яких вулицях
Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі через проведення планових робіт 14 березня тимчасово припинять електропостачання на кількох вулицях.

Про це повідомляється на сайті міської ради.

З 08:00 до 17:00 у Дніпрі електроенергії не буде за такими адресами:

  • вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15;
  • вул. Квартальна: 4, 6, 6-Д, 8, 11, 13, 17, 19-А, 25-31 (непарні), 37;
  • вул. Інженерна: 2, 4, 6;
  • вул. Казакевича: 1-4;
  • вул. Козака Мамая: 30;
  • вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-К, 119-135 (непарні), 142-Г.

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