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Сили оборони відбили п'ять атак армії РФ поблизу Роботиного та Вербового
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Сили оборони відбили п'ять атак армії РФ поблизу Роботиного та Вербового

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Сили оборони відбили п'ять атак армії РФ поблизу Роботиного та Вербового
ЗСУ, ілюстративне. Фото: Telegram/56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ на Оріхівському напрямку в районі Роботиного та західніше Вербового, Запорізької області.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомили у вечірньому зверненні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку росіяни, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районах західніше Вербового та Роботиного", йдеться в повідомленні.

До того ж армія РФ завдала авіаційних ударів в районі Малої Токмачки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів області, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я та Роботине.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 12 березня, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Дві людини дістали поранення.

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