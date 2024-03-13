Військовослужбовець Геннадій Абрамян, який добровільно захищав Україну з 2022 року, майже півтора року чоловік лікується. Після важких поранень чоловік знову став на ноги та зараз у медзакладі Ужгорода.

Військовослужбовець розповідає, що вступив до лав ЗСУ, щоб захистити своїх рідних і свою Батьківщину.

"Якби я не вижив би, не дай Боже. Але мої б дальні родичі, там племінниця знала, що мій дядько пішов воювати за мене, коли вона маленька ще була", — додає Геннадій Абрамян.

Військовий отримав поранення 30 серпня 2022 року. Чоловік той день вважає своїм другим днем народження.

"Міни по нам працювали сто двадцятого калібру, і танк працював, і СПГ працювало, і над нами цей дрон висів і корегував. Били прямою наводкою. Так вийшло, шо я за мілісекунди вирішив, що мені треба назад в окоп. Хлопці сказали, що ми в шоці, що як ти вижив, і сам собі турнікет поставив", — згадує Геннадій.

Майбутнє України захисник бачить квітучим, з дуже гарними людьми.

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