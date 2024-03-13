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Президент Зеленський подякував сумським рятувальникам за ліквідацію наслідків російської атаки
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Президент Зеленський подякував сумським рятувальникам за ліквідацію наслідків російської атаки

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Президент Зеленський подякував сумським рятувальникам за ліквідацію наслідків російської атаки
Фото: Суспільне Суми

У вечірньому зверненні 13 березня президент Володимир Зеленський подякував сумським рятувальникам за ліквідацію наслідків нічного російського удару по Сумах.

Про це йдеться в Telegram каналі президента.

"Особливо відзначу працівників ДСНС України в Сумській області. Сержанти Олег Сахненко та Іван Ворожко, майстер-сержант Володимир Пономаренко, капітан Олександр Мойсеєнко та полковник Володимир Прокопчук. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!", – сказав Володимир Зеленський.

Що відомо про влучання безпілотника у Сумах 13 березня

  • Влучання російського безпілотника в Сумах відбулося 13 березня о 1:30 ночі.
  • До кінця тижня заклади загальної середньої, дошкільної освіти та позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі.
  • Близько 13:08 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло однієї загиблої людини.
  • Після того під час розбору завалів рятувальники деблокували тіло другої загиблої людини. Працівники ДСНС врятували десять людей, з них п'ять було деблоковано. За інформацією медпрацівників, за допомогою з травмами різної важкості звернулися 12 містян.

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