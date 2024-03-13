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332 вибухи – за день російська армія обстріляла 10 громад Сумщини
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332 вибухи – за день російська армія обстріляла 10 громад Сумщини

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332 вибухи – за день російська армія обстріляла 10 громад Сумщини
Пошкоджені вікна внаслідок російських ударів 13 березня, 2024 р., Сумська область. Фото: ГУНП в Сумській області

Протягом 13 березня російська армія здійснила 66 обстрілів громад в Сумській області. Зафіксовано 332 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У поліції зазначили, що пошкоджено 27 приватних будинків та два житлові багатоповерхові будинки, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

По території Великописарівської громади був один авіаудар, обстріли з гелікоптера (25 вибухів), обстріли з артилерії (28 вибухів), РСЗВ (67 вибухів), з гранатомета СПГ (2 вибухи). Внаслідок обстрілу з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами одна людина загинула і двоє отримали поранення.

По Білопільській громаді здійснені обстріли з танку (8 вибухів), мінометів (19 вибухів), артилерії (27 вибухів), удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

По Краснопільській громаді війська РФ били з артилерії (24 вибухів), був удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

Обстріли з артилерії були у Ворожбянській громаді (11 вибухів) та Новослобідській (5 вибухів). Останню громаду обстріляли також з мінометів (22 вибухи).

В Юнаківській громаді російські війська вдарили з артилерії (6 вибухів), мінометів (9 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та скинули ВОГ з БПЛА (1 вибух).

У Новослобідській громаді був артилерійський обстріл (5 вибухів) та 22 вибухи з міномета.

15 мін скинули війська РФ на територію Середино-Будської громади. Також був артилерійський обстріл (7 вибухів).

По Есманьській громаді зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

Мінометний обстріл здійснений у Шалигинська громаді (9 вибухів) та Зноб-Новгородській (3 вибухи).

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