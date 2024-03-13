В Одесі знизилась захворюваність на COVID-19, грип та ГРВІ

Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі за останній тиждень знизилася на 7,8%, порівняно з попереднім тижнем.

Про це 13 березня повідомили в Одеській міській раді з посиланням на дані Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За їхніми даними, за останній тиждень на ГРВІ та грип захворіли 2957 одеситів, серед яких 74,4% становили діти віком до 17 років. Рівень захворюваності на COVID-19 в Одесі також знизився на 40,6%, порівняно з попереднім тижнем, і склав 19 випадків, з яких шість дітей.

Показник захворюваності на ГРВІ та грип нижчий за епідпоріг на 44% і знаходиться на сезонному рівні для цієї пори року.

68 одеситів протягом минулого тижня захворіли на гострі кишкові інфекції. 61,8% з них — це діти. Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалися поодинокими випадками. Випадків дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту не зареєстровано.

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