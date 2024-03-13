НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Одесі знизилась захворюваність на COVID-19, грип та ГРВІ
ЗДОРОВ’ЯМЕДИЦИНАКОРОНАВІРУСРегіони

В Одесі знизилась захворюваність на COVID-19, грип та ГРВІ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Одесі знизилась захворюваність на COVID-19, грип та ГРВІ
Термометр. Фото ілюстративне: pexels.com

Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі за останній тиждень знизилася на 7,8%, порівняно з попереднім тижнем.

Про це 13 березня повідомили в Одеській міській раді з посиланням на дані Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За їхніми даними, за останній тиждень на ГРВІ та грип захворіли 2957 одеситів, серед яких 74,4% становили діти віком до 17 років. Рівень захворюваності на COVID-19 в Одесі також знизився на 40,6%, порівняно з попереднім тижнем, і склав 19 випадків, з яких шість дітей.

Показник захворюваності на ГРВІ та грип нижчий за епідпоріг на 44% і знаходиться на сезонному рівні для цієї пори року.

68 одеситів протягом минулого тижня захворіли на гострі кишкові інфекції. 61,8% з них — це діти. Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалися поодинокими випадками. Випадків дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту не зареєстровано.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Львівщині зросла захворюваність на вірусний менінгіт
На Львівщині зросла захворюваність на вірусний менінгіт
&quot;Попіклуйся про себе&quot;: у Києві для підлітків та їхніх батьків влаштовують онлайн-консультації із психологами
"Попіклуйся про себе": у Києві для підлітків та їхніх батьків влаштовують онлайн-консультації із психологами
У Львові стартувала акція &quot;Наповнення&quot;: донор крові отримає безкоштовний сертифікат до музеїв чи театрів
У Львові стартувала акція "Наповнення": донор крові отримає безкоштовний сертифікат до музеїв чи театрів
Львівські лікарі вперше за допомогою робота-хірурга Da Vinci провели об’ємну гінекологічну операцію
Львівські лікарі вперше за допомогою робота-хірурга Da Vinci провели об’ємну гінекологічну операцію
На початок