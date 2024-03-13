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У музеї на Тернопільщині вперше відкрили виставку старовинних прасок
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У музеї на Тернопільщині вперше відкрили виставку старовинних прасок

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У Монастириському музейному комплексі "Лемківське село" вперше відкрили виставку старовинних прасок. Представили 22 експонати, серед них — праски 150-річної давності.

Про це розповіла Суспільному директорка музею Віра Дудар.

Віра Дудар, директорка музею
Віра Дудар, директорка музейного комплексу "Лемківське село". Фото: Суспільне Тернопіль

"Наш музей — унікальний. Це єдиний окремішний державний музей лемківської культури. В нас є цікаві експонати, їх привезли й подарували лемки. В основному ті, хто зазнав страшної трагедії депортації, переселення в Україну. Для нас вони дуже цінні. Ми називаємо їх музейним "золотом", адже вельми важко в наш час поповнювати експозиції саме лемківськими експонатами. Тому ми дуже трепетно ставимося до них".

Експонати виставки старовинних прасок
Експонати виставки. Фото: Суспільне Тернопіль

Незабаром експозицію музею поповнить праска, яку привезуть з Канади.

Старовинні праски, які передали лемки
Праски, які передали лемки. Фото: Суспільне Тернопіль

"Наш великий друг, який опікується музеєм лемківської спадщини Юліана Тарновича в Торонто, в Канаді, пан Максим Маслей передає всю свою колекцію нашому музею. Серед них також буде унікальна праска. Я бачила її лише на фотографії. Вже не терпиться мені потримати її в руках".

Віра Дудар представляє виставку старовинних прасок у музеї на Тернопільщині
Віра Дудар представляє виставку старовинних прасок. Фото: Суспільне Тернопіль

Виставка прасок у музейному комплексі "Лемківське село" триватиме до 20 квітня, повідомила Віра Дудар.

Експозиція виставки старовинних прасок у музеї на Тернопільщині
Експозиція виставки старовинних прасок. Фото: Суспільне Тернопіль

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