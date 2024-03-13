Війська РФ п`ять разів за день атакували Нікопольщину

Впродовж 13 березня військові РФ п`ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.

За його словами, з артилерії обстріляли Мирівську громаду, дронами-камікадзе атакували Нікополь і Червоногригорівську громаду. Загиблих і поранених немає.

Обстріли Нікопольщини у ніч на 13 березня

У ніч на 13 березня війська РФ вдарили по Нікопольщині. Під артобстріл потрапили райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Побиті три приватних будинки, зупинка транспорту, магазин. Зачепило лінії електропередач. Загиблих та поранених немає.

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