Війська РФ п`ять разів за день атакували Нікопольщину

Впродовж 13 березня військові РФ п`ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, з артилерії обстріляли Мирівську громаду, дронами-камікадзе атакували Нікополь і Червоногригорівську громаду. Загиблих і поранених немає.
Обстріли Нікопольщини у ніч на 13 березня
У ніч на 13 березня війська РФ вдарили по Нікопольщині. Під артобстріл потрапили райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.
Побиті три приватних будинки, зупинка транспорту, магазин. Зачепило лінії електропередач. Загиблих та поранених немає.
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