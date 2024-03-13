НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Війська РФ п`ять разів за день атакували Нікопольщину
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Війська РФ п`ять разів за день атакували Нікопольщину

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
обстріли Нікопольщини
Ілюстративне фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Впродовж 13 березня військові РФ п`ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.

За його словами, з артилерії обстріляли Мирівську громаду, дронами-камікадзе атакували Нікополь і Червоногригорівську громаду. Загиблих і поранених немає.

Обстріли Нікопольщини у ніч на 13 березня

У ніч на 13 березня війська РФ вдарили по Нікопольщині. Під артобстріл потрапили райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Побиті три приватних будинки, зупинка транспорту, магазин. Зачепило лінії електропередач. Загиблих та поранених немає.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Оперативна інформація за 14 березня: На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 6 атак армії РФ
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ
життя люди обстріли армія РФ зруйновані будинки прифронтове місто Торецьк Донецька область
"А для туалету — дощова вода". Життя у прифронтовому Торецьку без водопостачання: один день у фото та історіях
&quot;Будинок, здалось, підняло і поставило на місце&quot;: мешканці Шостки на Сумщині про обстріл
"Будинок, здалось, підняло і поставило на місце": мешканці Шостки на Сумщині про обстріл
На початок