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"Я все чекала, що він живий". На Кіровоградщині перепоховали військового, який 10 років вважався безвісти зниклим
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"Я все чекала, що він живий". На Кіровоградщині перепоховали військового, який 10 років вважався безвісти зниклим

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У місті Новоукраїнка Кіровоградської області перепоховали військового Дениса Марченка, який 10 років вважався безвісти зниклим. Відомо, що він загинув у 2014 році під час виходу з Іловайська.

Про це розповіла Суспільному мама військового Галина Марченко.

Десять років родина не знала, що з Денисом сталося і де він. Упродовж цього часу робили тест ДНК.

"Довго не могли зробити ДНК, тричі робили, і воно все не підходило. Я все чекала, що це неправда про Дениса, що він живий. Він же був у таких перепалках, але вертався і казав: "Мамо, я повернувся неушкоджений. Командира поранило, відірвало руку, а я прийшов без поранень". Я думала, щастя і вдача є в моєї дитини".

За словами мами, останки сина були поховані частково в Дніпрі, частково у Запоріжжі. Перепоховати його в рідному місті — це рішення родини.

"Я десять років чекала. По ДНК сказали, що Денис похований, але вони його розділили в інших містах. Останки я не могла забрати, думала, мій Дениска ще повернеться живий. Він такий живчик, такий організатор".
Прощання з Денисом Марченком
Прощання з Денисом Марченком. Фото: Суспільне Кропивницький

У місті Новоукраїнка попрощалися з Денисом Марченком, якого 10 років вважали безвісти зниклим
У місті Новоукраїнка попрощалися з Денисом Марченком, якого 10 років вважали безвісти зниклим. Фото: Суспільне Кропивницький

Денис навчався в льотній академії, працював будівельником. На фронт пішов добровольцем, розповів його старший брат Андрій Різноокий.

"Мотоцикли, машини, техніку крутити — разом, їздити — разом. Разом усе. Те, що на рибалку, то само собою. Кожен раз приїжджав і казав, що побачив все. Як наші хлопці й командири із пораненнями казали — в бій, як стволи не стріляли й башти, але вони все одно йшли вперед. Поки не відступали через наказ. Він хотів за Україну вигнати цих всіх. І Україна щоб процвітала".

Відомо було, що Денис загинув у 2014-му під час виходу з Іловайська Донецької області, коли російська армія оточила українських військових, розповів голова громади Олександр Корінний.

"У 2014 році у квітні Денис був призваний на строкову службу і приймав найтяжчі бої на складних напрямках на Сході. 29 серпня під час так званого російського "зеленого коридору" Денис, як і багато українців, загинув".

Прощалися з військовим на площі біля міського палацу культури. Проводжали, стоячи на колінах. Поховали на Алеї слави в Новоукраїнці.

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